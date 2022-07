È buona cruda e cotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È buona cruda e cotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRUTTA

Significato/Curiosita : E buona cruda e cotta

Spalla cotta e spalla cruda, spala cota e crùda" tipico della zona di san secondo parmense e dei paesi limitrofi. la spalla di san secondo è uno dei...

molta frutta è usata commercialmente come cibo, mangiata tale quale o in marmellate e confetture o altri tipi di conserve. spesso la frutta è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con buona; cruda; cotta; buona e comprensiva; Sono in buona salute; Una storia bella e buona ; Si assegna non a chi vince ma a chi ha mostrato buona volontà; Il piatto di carne cruda con grana; Piatto di carne cruda con grana; Erba cruda condita; Pianta bianca croccante consumata cruda o cotta; Grosso vaso di terracotta ; Dessert siciliano con ricotta e canditi; Tarallo biscotta to dalla superficie porosa; Producono oggetti di terracotta ; Cerca nelle Definizioni