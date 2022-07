Brilla nei tubi di vetro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brilla nei tubi di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NEON

Significato/Curiosita : Brilla nei tubi di vetro

Pilae di mattoni dette "suspensure" e, soprattutto nelle terme, anche all'interno delle pareti, per quasi tutta la loro estensione, entro tubi in laterizio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neon (disambigua). il neon o neo (dal greco: , -a, -, "néos, -a, -on", significato: nuovo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con brilla; tubi; vetro; Coleottero di colore verde brilla nte; Trovate assai brilla nti; Coleotteri dai colori brilla nti; Se è buona è brilla nte; Un cilindro che collega due tubi ; tubi cino usato in ambito chirurgico e terapeutico; tubi elettronici; Piccoli tubi per nascondere fili; Cambiano ferro in vetro ; Un giardino sotto vetro ; Cilindro in vetro per esperimenti o esami; Pallina di vetro forata; Cerca nelle Definizioni