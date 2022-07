Azione punibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azione punibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REATO

Significato/Curiosita : Azione punibile

La possibilità di rubare direttamente dalle tasche delle persone, azione punibile con la morte se sarete sorpresi dalle guardie. esiste la possibilità...

Significati, vedi reato (disambigua). il reato, in diritto, è ciò che la legge dice che è reato (principio di tassatività). tecnicamente, il reato è un fatto...

