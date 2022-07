Un autorevole infermiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un autorevole infermiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un autorevole infermiera

Lavorò a 15 anni come assistente infermiera in un sanatorio delle ss per due anni, senza conseguire un diploma da infermiera. lei stessa affermò nel processo...

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile unico della pianificazione e gestione del processo assistenziale (assistenza infermieristica),...