L autore del romanzo Il rosso e il nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore del romanzo Il rosso e il nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STENDHAL

Significato/Curiosita : L autore del romanzo il rosso e il nero

Gazette des tribunaux". il rosso e il nero, pubblicato nel 1830, è il secondo romanzo di stendhal, dopo armance del 1826. il romanzo prende spunto dall'affaire...

stendhal, pseudonimo di marie-henri beyle (grenoble, 23 gennaio 1783 – parigi, 23 marzo 1842), è stato uno scrittore francese. amante dell'arte e appassionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

