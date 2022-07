Un attrezzo per scavi e perforazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per scavi e perforazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MARTELLO PNEUMATICO

Significato/Curiosita : Un attrezzo per scavi e perforazioni

Interrate senza eseguire scavi a cielo aperto. la tecnologia spingi tubo è analoga al microtunnelling ma si differenzia da questa per l'assenza di una testa...

Lavori stradali. l'azione del martello pneumatico può essere paragonata a quella di un martello e di uno scalpello: il martello è costituito da un elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

