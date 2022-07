Un attrezzo per fare ginnastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per fare ginnastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAVE

Significato/Curiosita : Un attrezzo per fare ginnastica

La ginnastica artistica è una delle quattro discipline olimpiche appartenenti alla macro-area della ginnastica e si divide nella sezione maschile e femminile...

Significati, vedi trave (disambigua). disambiguazione – "travi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi travi (disambigua). per trave si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

