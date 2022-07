Asta di legno che blocca una porta persona alta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asta di legno che blocca una porta persona alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STANGA

Significato/Curiosita : Asta di legno che blocca una porta persona alta

Ebraica di dio (corona ducale e scettro). o radix jesse: asta di iesse o clavis david: chiave come segno di dominio o oriens: sole come símbolo di giustizia...

stanga – antica nobile famiglia mantovana gianluigi stanga – ex ciclista e dirigente sportivo italiano. officine meccaniche della stanga – ex-industria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con asta; legno; blocca; porta; persona; alta; Formano la più umile casta indiana; Lo è tanto il guasta tore quanto il pontiere; Vasta penisola asiatica; Le casse in cui s impasta va il pane; Scodelle di legno ; Un legno per le botti; Un legno per il fondo dei violini; Infestata dai più comuni parassiti del legno ; blocca no i traghetti in porto; blocca ta nel procedere; blocca to da un difensore durante la partita; blocca ti dal portiere; Il conduttore di porta a porta ; Il porta fortuna che si trova nei prati; Se non si porta , s appende; Non sopporta il Grillo Parlante; Sergio __: ideò nel 1917 il Signor Bonaventura, il persona ggio dei fumetti; L adattamento d un abito a una persona ; Caratterizza film e racconti con tanti persona ggi; Lo curano i persona l trainer; La parte più alta di una stanza; Termine gergale che indica una donna alta e magra; L alta moda; Un contralta re dell euro; Cerca nelle Definizioni