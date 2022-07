Assomiglia all agata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomiglia all agata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Assomiglia all agata

agata non ama molto l'igiene personale: hogatha è un gioco di parole tra hog, "porco", e agatha (versione inglese del nome agata). ogni tanto agata emette...

Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

