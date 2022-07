Un asse della botte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un asse della botte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DOGA

Significato/Curiosita : Un asse della botte

Loro complanari. secondo la forma planimetrica della copertura l'asse della volta a botte, sia essa cilindrica che conica, si dispone in modo che sia appartenente...

Giapponese, di proprietà della toei company. fondato nel 1948 come nihon doga eiga (), nel 1952 la compagnia ha cambiato nome in nichido eiga (... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

