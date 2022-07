Un arma da postazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arma da postazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : MITRAGLIATRICE

Significato/Curiosita : Un arma da postazione

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi arma (disambigua) o armi (disambigua). un'arma è un qualsiasi dispositivo, strumento meccanico o elemento...

(cacciatorpediniere). la mitragliatrice è un'arma automatica montata o portatile, progettata per sparare colpi in rapida successione. la prima mitragliatrice a canna singola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

