Arbusto di bassa statura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arbusto di bassa statura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CESPUGLIO

Significato/Curiosita : Arbusto di bassa statura

14 settembre: "nel dì che la esaltazione della santa croce si celebra dalla chiesa", dice il boccaccio. invece gli epitafi [sic] di giovanni del virgilio...

Disambiguazione – "cespuglio" rimanda qui. se stai cercando la forma di allevamento dell'olivo, vedi cespuglio (potatura). disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con arbusto; bassa; statura; arbusto mediterraneo sempreverde; Lauro __ diffuso arbusto ; Spinoso arbusto di more; Quella ursina è un arbusto ; Era dei Finzi-Contini in un romanzo di bassa ni; bassa , infima; Città con la parte alta e la parte bassa ; Che sfreccia bassa come una lama da barba; Gruppo etnico africano di statura ridotta; Di notevole statura , elevato; Un cavallo di piccola statura ; Elevati di statura ; Cerca nelle Definizioni