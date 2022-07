Andare a male - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare a male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : DETERIORARSI

Significato/Curiosita : Andare a male

Vadano male, quella che può arrecare il danno maggiore sarà la prima a farlo se si prevedono quattro possibili modi in cui qualcosa può andare male, e si...

quando la sua forza - e la sua salute in generale - cominciarono a deteriorarsi rapidamente. morì nel 1940 all'età di 22 anni. anche la stampa italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

