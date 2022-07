Lo è l amministratore in molte società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l amministratore in molte società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UNICO

Significato/Curiosita : Lo e l amministratore in molte societa

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di...

L'unico anello (one ring in lingua inglese) è un oggetto di arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese j. r. r. tolkien. si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

