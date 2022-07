Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOTE

Significato/Curiosita : Le ambasciate si scambiano quelle diplomatiche

Diritto internazionale. le immunità diplomatiche, attualmente sancite dalla convenzione di vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, comprendono: la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi death note (disambigua). death note ( desu noto) è un manga ideato e scritto da tsugumi oba... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con ambasciate; scambiano; quelle; diplomatiche; La politica che si fa nelle ambasciate ; Sventola all'esterno di molte ambasciate ; Portava a Penelope le ambasciate dei Proci; Se lo scambiano istintivamentei bambini; Se li scambiano gli sposi prima del bacio; Le persone se li scambiano a Natale; Frutto rosso che in molti scambiano per verdura; quelle anomale fan paura; Di quelle delle specie si interessò Darwin; quelle per orientarsi non si innaffiano; quelle là; Sedi diplomatiche ; Cerca nelle Definizioni