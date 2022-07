Lo ama chi mangia il sushi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ama chi mangia il sushi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PESCE

Significato/Curiosita : Lo ama chi mangia il sushi

Josh e mindy stanno lavorando insieme e quando mindy termina il lavoro dice a josh che lo ama. dopo aver detto a mindy che non è sicuro dei suoi sentimenti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pesce (disambigua). disambiguazione – "pesci" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con mangia; sushi; Si mette sul fuoco dopo mangia to; La segue chi mangia ... bene; Si mangia no con le seppie; La porchetta più conosciuta si mangia lì; Katsushi ka, pittore giapponese dell 800; Non manca in un piatto di sushi ; Fettine di pesce crudo servite nei sushi bar; Servono sushi , sashimi e tempura; Cerca nelle Definizioni