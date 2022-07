Un altare fatto costruire a Roma da Augusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un altare fatto costruire a Roma da Augusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARA PACIS

Significati, vedi augusto (disambigua). disambiguazione – "ottaviano augusto" rimanda qui. se stai cercando l'incrociatore, vedi ottaviano augusto (incrociatore)...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con altare; fatto; costruire; roma; augusto;