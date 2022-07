Si allena per la gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allena per la gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATLETA

Significato/Curiosita : Si allena per la gara

Cercando lo sportivo che pratica l'atletica leggera, vedi atleta (atletica leggera). l'atleta è la persona che pratica - con finalità amatoriali oppure...

Altre definizioni con allena; gara; Roy, ex allena tore inglese dell Inter; Luciano, allena tore dell Inter dal 2017; Noto ex-allena tore italiano di calcio; allena tore portoghese detto The special one; Il de Triomphe gara ippica francese; Si oppongono ai gara ntisti; La gara con cinque prove; gara , duello... d altri tempi; Cerca nelle Definizioni