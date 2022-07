L albero di Starke e Granny Smith - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L albero di Starke e Granny Smith. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MELO

Significato/Curiosita : L albero di starke e granny smith

Internazionale o agli appositi mezzi di conservazione. il primo albero di mele gala nacque dall'incrocio delle varietà golden delicious e kidd's orange per opera del...

Felipe melo de carvalho, noto semplicemente come felipe melo (volta redonda, 26 giugno 1983), è un calciatore brasiliano con passaporto spagnolo, centrocampista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con albero; starke; granny; smith; L albero ... piangente; albero che può essere tremulo; L albero che fiorisce già a fine inverno; Ulisse le ascolta legato all albero della nave; L albero di granny Smith; Lo sono le granny Smith; Le granny Smith sono verdi; __ smith , economista scozzese; Il Tyler degli Aerosmith ; Il nome del filosofo smith ; Because the , canta Patti smith ; Cerca nelle Definizioni