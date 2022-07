L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATARELLA

Significato/Curiosita : L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario montalbano

Efficientissimo e di grande aiuto nella ricerca di indizi, e l'agente agatino catarella, simpatico centralinista tonto ma abile nell'uso del computer. il commissario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

