Si afferra... nella valigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si afferra... nella valigia.

Soluzione 8 lettere : MANIGLIA

Significato/Curiosita : Si afferra... nella valigia

Trouble - una valigia piena di guai (big trouble) è un film del 2002 diretto da barry sonnenfeld. il film ruota attorno ad una misteriosa valigia, il cui contenuto...

maniglia, mio idolo adolescenziale, l'uomo delle borse dell'acqua calda, è talmente bella che io voglio assolutamente che sia vera". beppe maniglia viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con afferra; nella; valigia; afferra re un concetto; afferra to; Un inafferra bile ladro dei romanzi d appendice del primo 900; Si afferra con le mani per guidare la bicicletta; Fa sperare nella guarigione; È indicata nella dose; Le vocali nella testa; Semplici nella struttura; Invece della valigia ; Aiutano a decidere cosa mettere in valigia ; Uno scomparto interno della valigia ; Un alternativa alla valigia ; Cerca nelle Definizioni