Acrobati che, supini, eseguono esercizi con i piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acrobati che, supini, eseguono esercizi con i piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTIPODISTI

Significato/Curiosita : Acrobati che, supini, eseguono esercizi con i piedi

Sé in giro per la francia. louis, in quel momento, era contorsionista antipodista presso il cirque caroli. édith si occupava dei lavoro di casa e del mantenimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

