Accompagna molte canzoni country - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagna molte canzoni country.

Il banjo (termine inglese, pron. /'bæn/, italianizzata in /'bno/), in italiano anche bangio (pl. bangi), è un cordofono di origini africane, già...