__ __, cioè senza peli sulla lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ __, cioè senza peli sulla lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAPALE

Significato/Curiosita : __ __, cioe senza peli sulla lingua

Le varietà delle lingue moderne del giappone, ovvero la lingua moderna giapponese, i dialetti del giappone e tutte le forme di lingua parlata nelle isole...

Vi scese dal trono papale nella basilica di san pietro e, con gesto inaspettato e simbolico, depose il triregno sull'altare papale come segno di umiltà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 luglio 2022

Altre definizioni con cioè; senza; peli; sulla; lingua; A...cioè contro; Cloruro di cioè sale; In cioè obliquamente; In __ che non si dica, cioè subito; Recitano senza parlare; Se è senza quartiere non ammette tregua; Semi... senza pari; Tutti senza consonanti; Le nostre pipeli ne; I peli sulla schiena del maiale; La Julia de Il rapporto peli can; Lontane nei Led Zeppeli n; Pesa sulla coscienza; C è tutto sulla tastiera del computer; sulla bocca dei bambini; Filosofò sulla ragion intra; Soggetto affetto da comune disturbo del lingua ggio; La lingua del drago parlata a Cardiff; Come un lingua ggio che non lascia fuori nessuno; lingua ggi specifici e locali; Cerca nelle Definizioni