Vivono in solitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono in solitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CENOBITI

Significato/Curiosita : Vivono in solitudine

Coloro che vivono in un monastero sotto la guida di un abate; anacoreti, o eremiti, che vivono in solitudine dopo essersi messi alla prova in un monastero;...

Termine "cenobita" deriva da due parole greche che significano "vita in comune". nell'adattamento italiano del primo film della serie i cenobiti sono stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con vivono; solitudine; vivono presso l Acropoli; vivono all ombra della Torre Eiffel; Ci vivono i Flintstones; Grossi insetti predatori che vivono nelle regioni calde; Lo scrittore colombiano di Cent anni di solitudine ; Laura __: è diventata famosa cantando La solitudine ; Il Paolo de La solitudine dei numeri primi; La Pausini cantante de La solitudine ; Cerca nelle Definizioni