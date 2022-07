Verdine a foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verdine a foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Verdine a foglie

Denis verdini (fivizzano, 8 maggio 1951) è un ex politico e imprenditore italiano. nato a fivizzano in toscana, da giovanissimo si trasferisce a campi...

Per lo zucchero (es. barbabietola da zucchero), come ortaggio a foglia (bietole), o come tubero (" barbabietole", "barbabietola da tavola", o "barbabietole...