Uno Stato dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno Stato dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TASMANIA

Significato/Curiosita : Uno stato dell australia

Vedi australia (disambigua). coordinate: 28°s 137°e / 28°s 137°e-28; 137 l'australia (pronuncia italiana /au'stralja/; in inglese: australia, pronuncia...

La tasmania è uno stato insulare dell'australia. la sua capitale è hobart ed è costituita dall'isola di tasmania propriamente detta e altre isole minori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

La tasmania è uno stato insulare dell'australia. la sua capitale è hobart ed è costituita dall'isola di tasmania propriamente detta e altre isole minori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con stato; dell; australia; stato USA in cui è nato Bill Clinton; I movimento che propugna la separazione fra stato e Chiesa; Quello britannico è stato il più vasto; Le norme dello stato ; Regione dell Asia Minore; Il Cuore dell a stanza; Organo dell olfatto; Fiume dell a Russia e dell Ucraina; Eric, famoso attore australia no; L animale che si associa all australia ; Una ricchezza dell australia ; La capitale della australia ;