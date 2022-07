Una pianta con foglie cuoriformi e fiori bianchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta con foglie cuoriformi e fiori bianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COCLEARIA

Significato/Curiosita : Una pianta con foglie cuoriformi e fiori bianchi

(nome scientifico nepeta cataria l., 1753) è una piccola pianta perenne erbacea aromatica dai delicati fiori labiati appartenente alla famiglia delle lamiaceae...

Un impianto cocleare è un orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva nelle persone con sordità profonda, ed è utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

