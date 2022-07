Umberto che scrisse II nome della rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Umberto che scrisse II nome della rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : Umberto che scrisse ii nome della rosa

Attrezzature della truppa. il 25 ottobre umberto incontrò a torino il maresciallo enrico caviglia che scrisse sul proprio diario come umberto gli raccontasse...

Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievista... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

