Fu travolto dallo scandalo del Watergate - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : NIXON

Significato/Curiosita : Fu travolto dallo scandalo del watergate

Leone fu travolto dallo scandalo lockheed e dovette dimettersi. vent'anni dopo, verificata l'insussistenza delle accuse rivoltegli per lo scandalo lockheed...

Disambiguazione – "nixon" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nixon (disambigua). richard milhous nixon (yorba linda, 9 gennaio 1913... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Disambiguazione – "nixon" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nixon (disambigua). richard milhous nixon (yorba linda, 9 gennaio 1913... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con travolto; dallo; scandalo; watergate; Stravolto per lo stupore; Fu travolto dalla rivoluzione russa; travolto dai debiti; Comune bellunese travolto nel disastro del Vajont; Guarda Reggio Calabria dallo stretto; Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%; Il punteggio acquisito dallo studente nelle mansioni svolte in classe; Il piano fissato dallo stratega; I suoi Papers sono stati uno scandalo nel 2015; Un po meno di scandalo so; Un po meno di scandalo so; Monica stagista dello scandalo che colpì Clinton; Nome del Presidente USA del watergate