Trasporta su rotaie in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta su rotaie in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRANVAI

Significato/Curiosita : Trasporta su rotaie in citta

Monopolio nel trasporto terrestre su distanze medio-lunghe. a seconda del tipo di domanda servita si distingue in trasporto su rotaia urbano (esercito...

Massima, in regime di marcia a vista. in passato veniva chiamato anche tranvai o tramvai, italianizzazione del termine inglese tramway. un tram è sostanzialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con trasporta; rotaie; città; trasporta materiale con una ruota; trasporta clandestini con piccole barche a motore; trasporta no alieni: dischi __; Serve per trasporta re cavalli; Collegano le rotaie ; Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie ; Collegano rotaie ; Mezzo su rotaie ; La maggiore città dell Irlanda del Nord; Diresse La città nuda; città dello Iowa; città sarda dove si parla anche il catalano; Cerca nelle Definizioni