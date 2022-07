Tra digiuno e cieco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra digiuno e cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ILEO

Significato/Curiosita : Tra digiuno e cieco

Digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. è separato dal cieco dalla valvola ileocecale. nell'uomo...

Nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. è separato dal cieco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con digiuno; cieco; Il mese musulmano di digiuno ; Mese di digiuno per gli islamici; Nell intestino, con il digiuno e l ileo; Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco; Proprio del cieco vate; Ne è privo un vano cieco ; Un dispositivo per il volo cieco ; Vicolo cieco in senso figurato fra; Cerca nelle Definizioni