Tipo di spumante - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DEMI SEC

Significato/Curiosita : Tipo di spumante

Il vino spumante è un vino caratterizzato da rilevante effervescenza, dovuta ad anidride carbonica disciolta. il termine "spumante" si riferisce allo sviluppo...

La quantità di zucchero determina le caratteristiche dello spumante, da demi-sec a extra-brut. qualora la liqueur d'expedition sia priva di zucchero, si...

