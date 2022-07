La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : MARTINA NAVRATILOVA

Significato/Curiosita : La tennista nove volte vincitrice del singolare a wimbledon

Il tennista australiano nick kyrgios con il risultato di 4-6 6-3 6-4 7-6. ci sono cinque eventi principali a wimbledon: singolare maschile, singolare femminile...

Su martina navrátilová (en) sito ufficiale, su martinanavratilova.com. navratilova, martina, su sapere.it, de agostini. (en) martina navrátilová, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con tennista; nove; volte; vincitrice; singolare; wimbledon; Il Nadal tennista iniz; L Andre tennista protagonista del libro Open; Lo disputa il tennista ; Il Berrettini tennista ; La Pozzi poetessa milanese del primo nove cento; Un pittore genove se del Seicento; Beethoven ne compose nove ; Telenove la il cui titolo originale è Guiding light; Il Diego che sposò due volte Frida; Che mutano quattro volte all anno; La pazienza che alle volte occorre; A volte può essere peggiore del male; Classe 1980, la regista francese è la vincitrice del Leone d oro 2021; La squadra vincitrice della Libertadores 2019; Outsider vincitrice della Premier League 2015; La Secondi vincitrice del Grande Fratello 3; Non è singolare ; Los... al singolare ; In grammatica, contrario di singolare ; Caratteristica singolare ; Le sportive a wimbledon ; Arthur: vinse wimbledon nel 1975; Fuori a wimbledon ; L Andy tennista vincitore di wimbledon 2016; Cerca nelle Definizioni