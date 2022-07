Il suo ex direttore è Mario Calabresi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo ex direttore è Mario Calabresi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

mario calabresi (milano, 17 febbraio 1970) è un giornalista e scrittore italiano, direttore del quotidiano la repubblica dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio...

mario calabresi (milano, 17 febbraio 1970) è un giornalista e scrittore italiano, direttore del quotidiano la repubblica dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio...

