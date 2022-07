Stabilisce la ripartizione delle spese tra condomini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilisce la ripartizione delle spese tra condomini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : TABELLA MILLESIMALE

Significato/Curiosita : Stabilisce la ripartizione delle spese tra condomini

condomini siano dieci o più, è obbligatorio redigere il regolamento condominiale. esso deve contenere le norme relative alla ripartizione delle spese...

Essere espressi in apposita tabella allegata al regolamento. la tabella millesimale è, pertanto, costituita da una tabella sintetica, nella quale sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con stabilisce; ripartizione; delle; spese; condomini; La stabilisce il medico; La stabilisce il medico curante; Che stabilisce in modo preciso e indilazionabile; Cosi l'aggettivo che stabilisce un confronto; ripartizione interna di un contenitore o un mobile; Di quelle delle specie si interessò Darwin; Gli abbandoni delle gare; Una residenza delle Muse; Gruppo delle isole Aleutine; Vive a spese dell animale che lo ospita; Ricavi meno spese ; Moderazione nelle spese ; Portare via anche gli ultimi euro imponendo tante spese ; Unità di proprietà di un condomini o; Riunione di condomini o o sindacale; Le frazioni condomini ali; È centralizzata in molti condomini ; Cerca nelle Definizioni