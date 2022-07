Sport con i guantoni e a piedi nudi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport con i guantoni e a piedi nudi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : KICKBOXING

Significato/Curiosita : Sport con i guantoni e a piedi nudi

Cui i pugili combattevano a pugni nudi o con i polsi fasciati da delle bende. la prima prova esistente dell'utilizzo di guantoni risale invece alla civiltà...

Qui. se stai cercando il film, vedi kickboxer - il nuovo guerriero. la kickboxing (o kick boxing) è uno sport da combattimento con origini molto antiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

