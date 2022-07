Sintetico vocabolario che accompagna alcuni testi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sintetico vocabolario che accompagna alcuni testi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GLOSSARIO

Significato/Curiosita : Sintetico vocabolario che accompagna alcuni testi

Loro caso si desume dal contesto nella frase o meglio dall'articolo che li accompagna. molti sono i termini stranieri presenti nella lingua neogreca, soprattutto...

Un glossario è una raccolta di termini appartenenti ad un ambito specifico e circoscritto. in alcuni casi il termine glossario è utilizzato per indicare...

