Sfera per giocare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfera per giocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOCCIA

Significato/Curiosita : Sfera per giocare

Nel loro complesso. stephenson caratterizza il metaverso come un'immensa sfera nera di 65536 km (216) di circonferenza, tagliata in due all'altezza dell'equatore...

All in, lorella boccia: «da amici al cinema, ballando», su vanity fair , 20 agosto 2014. url consultato il 2 maggio 2021. ^ lorella boccia, su dilei. url... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con sfera; giocare; La sfera della lampadina; Corpi a forma di sfera ; Atmosfera .. dantesca; La sostituzione del refill in una penna a sfera ; Patologica compulsione a giocare d azzardo; Sfere per giocare ; L arena per giocare a pelota; Possono servire per giocare a scopa; Cerca nelle Definizioni