Serie preferita di Bart Simpson: Grattachecca e __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie preferita di Bart Simpson: Grattachecca e __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FICHETTO

Significato/Curiosita : Serie preferita di bart simpson: grattachecca e __

Razzo di bart che homer battezza"hjs" (homer jay simpson). bernice hibbert è la moglie del dottor julius hibbert, e la madre dei loro tre figli. è uno dei...

Vicenda (ma spesso è il solo fichetto a tentare di uccidere grattachecca, che invece viene dipinto come ingenuo e bonario). fichetto ha sempre la meglio e,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

