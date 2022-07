Sentimento di avversione verso qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sentimento di avversione verso qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : INIMICIZIA

Significato/Curiosita : Sentimento di avversione verso qualcuno

Capaci di rimuovere i freni inibitori che normalmente stemperano le scelte del soggetto coinvolto. l'iracondo prova una profonda avversione verso qualcosa...

Risposta emotiva a quell'entità. lo stato di essere o di avere un nemico è l'inimicizia. il termine "nemico" deriva dal latino inimicus, "cattivo amico". "nemico"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

