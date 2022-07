Ristagna su grandi centri industriali o urbani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ristagna su grandi centri industriali o urbani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Ristagna su grandi centri industriali o urbani

Aree di svago, centri di accoglienza (per anziani, disabili o tossicodipendenti) o centri residenziali. tredici, però, in piena area urbana, sono ancora...

Il grande smog è stata una catastrofe ambientale che colpì londra nel dicembre 1952, allorché una coltre di nebbia densa e maleodorante avvolse la capitale...

