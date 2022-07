Recipiente a doghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente a doghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARILE

Significato/Curiosita : Recipiente a doghe

Di legno (raramente di metallo o di materiali sintetici) costituito da doghe cerchiate e un po' incurvate, che le donano una forma vagamente cilindrica...

barile – comune italiano della basilicata barile – frazione del comune italiano di pistoia, situato sulla via provinciale lucchese angelo barile – poeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

