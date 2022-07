C è quella pasticciera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella pasticciera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CREMA

Significato/Curiosita : C e quella pasticciera

(come per "pasticcere" e "pasticciere") ^ crema, in grande dizionario di italiano, garzanti linguistica. ^ ricetta crema pasticciera, su cucchiaio d'argento...

crema (ipa: ['krma], crèma in dialetto cremasco) è un comune italiano di 34 020 abitanti della provincia di cremona in lombardia, posto nell'area geografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

