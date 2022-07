Presidente francese di origini ungheresi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presidente francese di origini ungheresi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SARKOZY

Significato/Curiosita : Presidente francese di origini ungheresi

Pacifica di alcune migliaia di studenti (a cui poi si aggiunsero molte migliaia di ungheresi) a sostegno degli studenti della città polacca di poznan,...

Nicolas paul stéphane sárközy de nagy-bócsa, conosciuto semplicemente come nicolas sarkozy ([nikla sakzi] pronuncia[·info]) (parigi, 28 gennaio 1955)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

