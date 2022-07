Porto sul fiume Kama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porto sul fiume Kama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PERM

Significato/Curiosita : Porto sul fiume kama

Industriale della russia europea orientale, situata sulla riva sinistra del fiume kama nel territorio di perm', di fronte all'abitato di usolie, posto sulla...

Significati, vedi perm' (disambigua). perm' (in russo: ) è una città della russia europea orientale, capoluogo del territorio di perm' e, pur essendone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con porto; fiume; kama; All aeroporto sono obbligatori quelli di sicurezza; Sostiene le scatole di un carico in un trasporto ; Secondo aeroporto di Roma; Ridotto apporto di sangue in un area del corpo; Il maggior fiume dell Irlanda; fiume del Vicino Oriente; fiume esplorato da Bottego; Un fiume ... periodico; Città russa sul kama ; kama la, alla vicepresidenza degli Stati Uniti; Una città russa sul fiume kama ; Cerca nelle Definizioni