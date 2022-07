Politica economica improntata al rigore ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Politica economica improntata al rigore ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSTERITY

Significato/Curiosita : Politica economica improntata al rigore ing

All'arte futurista e al movimento di marinetti. da qui traggono ispirazione le sue prime opere (bottiglia + zantuntun, 1912). prima del rigore pittorico degli...

– se stai cercando il concetto economico, vedi austerità. il termine austerity indica un periodo della storia a cavallo tra il 1973 ed il 1974, durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

