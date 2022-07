Piccoli nuclei urbani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli nuclei urbani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RIONI

Significato/Curiosita : Piccoli nuclei urbani

Abitazioni; (nucleo speciale insediamento residenziale con popolazione non stabile)». openstreetmap identifica i nuclei abitati come piccolo borgo, con...

Voce principale: suddivisioni di roma. i rioni di roma costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di roma capitale e indicano le zone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

