Pianta dal seme commestibile originaria del Perù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta dal seme commestibile originaria del Perù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AMARANTO

Significato/Curiosita : Pianta dal seme commestibile originaria del peru

originaria del messico e centroamerica. varietà originale non selezionata. pelle commestibile molto sottile e scura quando maturo edranol: originaria...

Ricava l'amaranto, alimento assimilato ai cereali amaranto – termine con cui viene commercializzata in italia l'essenza del peltogyne densiflora amaranto –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con pianta; seme; commestibile; originaria; perù; pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza; pianta delle Labiate; Compianta attrice francese; pianta aromatica citata nella Bibbia; Un seme delle carte italiane; Il seme di una pianta conifera; Un seme delle carte; Infilare... un seme ; Può essere commestibile ma anche per capelli ricci; Radice commestibile di sapore amaro; Parte di stomaco bovino commestibile ; Radice rossastra sferica commestibile ; Fonte originaria di acqua; Bionda cantante britannica originaria del Kosovo; Danza a piccoli passi originaria della Francia; Leguminosa originaria dell oriente; Grande lago al confine tra Bolivia e perù ; Scorre in perù ; Coloro che parlano la lingua di perù o Messico; Pari in perù ; Cerca nelle Definizioni