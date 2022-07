Pari in verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari in verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ED

Significato/Curiosita : Pari in verde

Europa verde contribuisce alla vittoria di stefano bonaccini, raccogliendo 42.156 voti, pari all’1,95% ed eleggendo un consigliere regionale. in occasione...

ed – personaggio di cowboy bebop ed - un campione per amico (ed) – film statunitense del 1996 ed – codice vettore iata di air explorers ed – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 13 luglio 2022

Altre definizioni con pari; verde; Doppie nei ripari ; L estate... a pari gi; Può compari re dopo uno sforzo; Nel romanzo Notre Dame de pari s è la protagonista; La capitale di Capo verde ; Così si definisce una grande area verde di città; Ha foglia verde e gambo bianco, giallo o rosso; Il certificato verde ; Cerca nelle Definizioni